Allanaron una vivienda en Córdoba tras denuncias por venta de drogas

Luego de reiteradas denuncias al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080) y tras dos meses de investigación, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico allanaron una vivienda en barrio Villa La Tribu, en la ciudad de Córdoba.

En el procedimiento, realizado sobre calle Toribio de Luzuriaga entre Cesario Domínguez y Liborio Muslera, fue detenido un hombre mayor de edad y se secuestraron más de cinco millones de pesos, 13 dólares y diversos elementos vinculados a la venta de drogas.

De acuerdo con la investigación, el domicilio funcionaba como punto de venta y también como espacio de consumo. La Fiscalía del Tercer Turno supervisó el operativo y ordenó el traslado del detenido junto con lo secuestrado a sede judicial.