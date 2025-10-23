Carlos Paz: robó en un súper, corrió por las calles y fue atrapada

Una mujer de 35 años fue aprehendida este miércoles por la tarde en Villa Carlos Paz, luego de protagonizar un robo en el supermercado Disco y escapar corriendo por calle José Ingenieros, donde fue finalmente interceptada por la Policía.

El hecho ocurrió cerca de las 16.50, cuando personal del Escuadrón Motorizado Enduro fue alertado por la Central de Comunicaciones tras un llamado del guardia de seguridad del local. Según su testimonio, la mujer había actuado junto a dos hombres, quienes también se dieron a la fuga tras sustraer diversos productos del comercio.

Con la descripción aportada, se montó de inmediato un operativo cerrojo con apoyo del Centro de Monitoreo de Cámaras, que permitió observar a la sospechosa corriendo por la zona. Los efectivos lograron interceptarla a pocas cuadras y concretar su aprehensión.

La mujer fue trasladada a la Alcaldía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. En tanto, se continúan las tareas de investigación para dar con las otras dos personas que habrían participado en el hecho.