Convocan a marchar este viernes por justicia para Diego Pérez

Familiares, amigos y vecinos de Diego Pérez, el joven de 25 años que murió tras ser embestido por un vehículo conducido por un policía en la avenida San Martín, convocaron a una marcha para este viernes 24 de octubre a las 10:00 horas frente a los Tribunales de Carlos Paz.

Bajo el lema “Justicia por Diego”, la familia difundió una imagen en redes sociales invitando a la comunidad a sumarse al reclamo:

“Marchamos para pedir justicia por Diego, porque su muerte no puede quedar impune. Invitamos a todas las familias víctimas que hayan pasado por algo parecido, porque la unión nos hace fuertes y juntos podemos lograr que nuestra voz sea escuchada.”

El mensaje pide además llevar pancartas y mantener una manifestación pacífica, en memoria del joven y en reclamo de justicia.

“Por Diego, por todas las víctimas, por la verdad y la justicia. No al silencio. No a la impunidad.”

La convocatoria se da en medio de una profunda conmoción en la ciudad, tras confirmarse que el conductor involucrado en el siniestro, un efectivo policial que presta servicio en Córdoba y reside en Carlos Paz, permanece detenido e imputado por homicidio culposo.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió cuando el joven circulaba en su vehículo Volkswagen Gol Power gris por la avenida San Martín, en dirección al acceso a la autopista Córdoba–Carlos Paz. Al girar hacia la izquierda en la intersección con avenida Vélez Sarsfield, fue impactado en el lateral derecho por un Volkswagen Gol Trend, que viajaba en sentido contrario y que terminó volcando.

El choque fue de una violencia extrema, y pese a la rápida asistencia médica, Diego Pérez falleció horas después en el Hospital Sayago. En el Gol Trend viajaban tres hombres —entre ellos el conductor, policía de la ciudad de Córdoba—, quienes resultaron con lesiones leves.

El caso generó una fuerte repercusión pública. En los días posteriores al accidente, la familia de la víctima encabezó una marcha y exigió que los acompañantes también fueran investigados. Durante esa movilización, la madre de Diego sufrió una descompensación y debió ser asistida por personal del DUAR.

Cabe recordar que Diego Pérez ya había sobrevivido a un grave accidente de tránsito en 2023, cuando chocó en moto contra un contenedor en barrio Sol y Lago, hecho del que se recuperó milagrosamente.

La nueva marcha busca mantener viva su memoria y reclamar justicia, no solo por su caso, sino también por otras víctimas de hechos similares en la ciudad.