El fuego avanza en el Parque Nacional Traslasierra y Guasapampa continúa bajo combate

El Parque Nacional Traslasierra y la zona de Guasapampa siguen siendo escenario de un intenso incendio forestal que se mantiene activo desde el domingo 19 de octubre. Las llamas avanzan sobre una de las áreas de monte nativo mejor conservadas del centro del país, generando preocupación por su impacto ambiental.

Según informó la Administración de Parques Nacionales (APN), en el operativo participan 98 técnicos y brigadistas, distribuidos en distintos frentes y sectores de apoyo, junto a seis medios aéreos que complementan las tareas terrestres.

La coordinación general está a cargo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), con la colaboración del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y organismos provinciales como Bomberos Voluntarios, ETAC, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Policía de Córdoba.

Durante la jornada del 21, arribaron al parque dos equipos viales de Vialidad Nacional – Delegación La Rioja, destinados a la apertura y limpieza de caminos internos para reforzar las líneas de defensa. También se sumaron 11 brigadistas provenientes de los Parques Nacionales Iberá, Mburucuyá, Campos del Tuyú y Ciervo de los Pantanos.

Como medida preventiva, el Parque Nacional Traslasierra permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso.

Desde la institución destacaron y agradecieron el esfuerzo conjunto de todas las personas e instituciones que trabajan de manera ininterrumpida para proteger el ecosistema y evitar la expansión del fuego.