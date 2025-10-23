Guasapampa: el fuego no da tregua y bomberos combaten las llamas desde el aire y el suelo

El incendio que se desarrolla en el sector de Guasapampa, departamento Minas, sigue activo y con intensa actividad de los equipos de emergencia. Las condiciones climáticas y la topografía del terreno complican las tareas, por lo que los bomberos son trasladados diariamente en helicópteros hasta las zonas afectadas.

Durante la madrugada y en lo que va de este jueves, las cuadrillas trabajaron sin pausa, en un contexto de sequía extrema y riesgo máximo de incendios en toda la provincia. Los aviones hidrantes cargan agua en Villa de Soto, donde además un camión de la Municipalidad transporta agua para abastecer de forma directa a la zona de Guasapampa.

El operativo aéreo cuenta con cuatro aviones hidrantes de la Provincia y del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, junto a un helicóptero nacional que realiza descargas y brinda apoyo logístico a los brigadistas en terreno. Cuando los vientos son muy fuertes, los aviones deben interrumpir momentáneamente su labor por seguridad.

En tierra, bomberos de Cruz del Eje, San Marcos Sierras, Villa de Soto, Traslasierra, San Carlos Minas, Mina Clavero, Villa Cura Brochero y Punilla trabajan de forma coordinada junto al ETAC y al Plan Provincial de Manejo del Fuego.