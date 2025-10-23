Intensa granizada sorprendió a Jovita y Vicuña Mackenna

Una fuerte granizada sorprendió este jueves a los vecinos de Jovita y Vicuña Mackenna, en el sur de la provincia de Córdoba, donde se registraron piedras de gran tamaño acompañadas por intensas ráfagas de viento.

El fenómeno se desarrolló en pocas horas y generó complicaciones en el tránsito urbano y rural, además de daños en automóviles, techos y sembradíos. Testigos describieron una caída de granizo “muy ruidosa y sostenida”, que obligó a muchos a refugiarse en sus viviendas.

Equipos de emergencia y personal municipal trabajan en ambas localidades relevando los sectores más afectados, mientras las autoridades provinciales monitorean la evolución del frente de tormenta que continúa avanzando hacia el este.

Desde Defensa Civil se recomienda a la población evitar circular por las rutas y zonas abiertas hasta que la situación climática se estabilice, dado que persiste la probabilidad de nuevas precipitaciones y actividad eléctrica.