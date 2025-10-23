Matrimonio volcó en las Altas Cumbres: viajaban hacia Mina Clavero

Un matrimonio oriundo de la provincia de Buenos Aires protagonizó este miércoles un accidente de tránsito en las Altas Cumbres, cuando el vehículo en el que viajaban volcó sobre la Ruta Provincial E-34, a la altura del kilómetro 33.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:40 horas, cuando el Volkswagen Gol Power en el que se desplazaban en dirección Córdoba – Mina Clavero perdió el control por causas que aún se investigan y terminó dando un vuelco sobre la carpeta asfáltica.

A raíz del siniestro, tanto el conductor, de 68 años, como su esposa, resultaron con lesiones leves. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal del servicio de emergencias 107, sin necesidad de traslado hospitalario.

Efectivos policiales y equipos de emergencia trabajaron en la zona para garantizar la seguridad del tránsito y determinar las causas del accidente.