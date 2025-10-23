Pablo Laurta declara ante el fiscal en forma presencial en Córdoba

El detenido Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba y por el asesinato del remisero Martín Palacio en Entre Ríos, fue trasladado este jueves a la capital provincial para prestar declaración de forma presencial, según dispuso la Justicia.

La decisión se tomó luego de un pedido formal presentado por su defensora oficial, Alfonsina Muñiz, ante la Fiscalía de Gerardo Reyes, quien interviene en la causa. Muñiz solicitó que la indagatoria se realice en persona y no mediante videoconferencia desde la cárcel de Cruz del Eje, como estaba previsto inicialmente.

La audiencia se lleva a cabo desde las 11 en Tribunales 2. El Servicio Penitenciario y la Policía de Córdoba implementaron un operativo especial de traslado y seguridad.

Existen especulaciones sobre la posibilidad de que Laurta decida ampliar su testimonio y hablar por primera vez ante la Justicia, ya que hasta el momento se había negado a declarar.

Laurta permanece detenido en Cruz del Eje, imputado por el doble femicidio ocurrido en Córdoba y por el crimen del remisero en Entre Ríos.