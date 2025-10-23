Rápido accionar del 911 evitó una tragedia en barrio Villa Revol

Una rápida intervención del 911 permitió salvar la vida de una bebé de seis meses en barrio Villa Revol, en la ciudad de Córdoba.

La madre logró auxiliar a su hija ahogada con mucosidad siguiendo las indicaciones precisas y en tiempo real de Paola Molina, operadora del 911, quien la asistió paso a paso mientras se enviaba un móvil policial al lugar.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al domicilio y trasladaron a la madre y a la bebé al Hospital de Niños, donde la pequeña fue atendida por especialistas.

Molina ya había protagonizado otro rescate durante la pandemia, cuando salvó la vida de una abuela de 88 años. Su accionar volvió a destacar por su compromiso y profesionalismo, cualidades reconocidas por la Policía de Córdoba.