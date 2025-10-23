Tragedia en ruta 9: murió un hombre tras un choque entre tres vehículos en Manfredi

Un accidente entre tres vehículos ocurrido esta mañana en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 639, dejó como saldo la muerte de un hombre de 48 años y cuatro personas heridas.

De acuerdo con la información policial, en el hecho participaron un utilitario Fiat Fiorino, una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre de 44 años y otro vehículo menor en el que se trasladaban tres hombres de 25, 30 y 50 años.

Un servicio médico constató en el lugar el fallecimiento del conductor del Fiat Fiorino, mientras que dos de los heridos fueron derivados al hospital de Laguna Larga con lesiones, aunque ambos se encuentran fuera de peligro.

El siniestro se registró en jurisdicción de Manfredi, departamento Río Segundo, y las causas aún son materia de investigación.