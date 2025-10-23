Tres detenidos y dos heridos tras una pelea entre policías y naranjitas

Una pelea entre policías y naranjitas dejó el saldo de tres detenidos y dos lesionados, tras una noche de furia en la ciudad de Córdoba. El enfrentamiento se produjo alrededor de las 22,30 horas en la Avenida Rafael Núñez del barrio Cerro de las Rosas, luego que tres cuidacoches increparan a un conductor que se negaba a pagarles 20 mil pesos por estacionar su camioneta Volkswagen Amarok en el lugar.

El conductor alertó de la situación al 911 y cuando los móviles policiales interceptaron a los naranjitas en Luis José de Tejeda y José Reynafe, éstos se ofuscaron y lesionaron a los efectivos en medio de un intenso forcejeo.

Dos policías resultaron heridos y debieron ser asistidos en el Policlínico Policial.

Finalmente, los sospechosos fueron detenidos y trasladados a sede judicial, junto con el secuestro de dos bicicletas, un chaleco refractario y otros elementos que tenían en su poder.