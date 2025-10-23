Un hombre de Oncativo murió en un triple choque en Manfredi

Un hombre oriundo de Oncativo perdió la vida este jueves en un triple choque ocurrido en el ingreso norte de Manfredi, sobre la Ruta Nacional 9, kilómetro 639.

En el siniestro participaron una camioneta Toyota Hilux, un Ford Ka y un vehículo utilitario. Este último era conducido por la víctima fatal, quien falleció en el lugar a causa del fuerte impacto.

El conductor de la Hilux fue trasladado al hospital zonal con politraumatismos, mientras que los tres ocupantes del Ford Ka también fueron asistidos y derivados con lesiones a determinar. Según trascendió, las personas que viajaban en el auto se dirigían a ver el partido entre Belgrano y Argentinos Juniors.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de bomberos y servicios de emergencia, mientras se realizaban las pericias para establecer las causas del accidente.