Un joven fue asesinado de un balazo en un barrio de Córdoba

Un joven de 24 años fue asesinado de un balazo durante una violenta pelea desatada esta madrugada en el barrio Ciudad Evita de Córdoba. La principal hipótesis es que todo ocurrió en medio de un enfrentamiento entre dos grupos y trascendió que recibió un disparo en el tórax frente a su domicilio, donde se hallaron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las dos de la madrugada y la víctima fue trasladada a bordo de una moto hacia un dispensario. Minutos después, los médicos constataron su fallecimiento por un shock cardiogénico irreversible.

La causa quedó en manos del fiscal Tomás Casas, quien ordenó una serie de peritajes y relevamientos en el lugar.

Es importante destacar, que horas antes, se había registrado otro herido de bala en el barrio. Se trata de un joven que fue trasladado al Hospital de Urgencias con heridas de bala en el abdomen y el glúteo izquierdo y se encuentra fuera de peligro.