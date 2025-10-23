Un policía escoltó a pie un colectivo para asistir a una mujer con ataque de pánico

Un efectivo de la Policía de Córdoba protagonizó una destacada intervención en barrio Nueva Córdoba, al auxiliar a una mujer que sufrió un ataque de pánico mientras viajaba en un colectivo urbano.

El policía, al notar la crisis de la pasajera, acompañó a pie la unidad durante todo el trayecto, subiendo y bajando del colectivo para abrir paso entre el tránsito y permitir su llegada lo más rápido posible al Hospital de Urgencias.

Una vez en el centro de salud, el agente tomó una camilla y la llevó hasta el colectivo para que el personal médico pudiera asistir de inmediato a la mujer, quien fue atendida y se encuentra fuera de peligro.

La acción fue destacada por su humanidad, rapidez y compromiso, reflejando el espíritu de servicio de los efectivos policiales que actúan ante emergencias en la vía pública.