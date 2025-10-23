Una motociclista resultó herida al chocar contra un automóvil

Villa Carlos Paz. Un accidente de tránsito ocurrido hoy en la intersección de las calles Los Gigantes y Tupungato de Villa Carlos Paz dejó como saldo una mujer lesionada.

El hecho involucró a un automóvil Peugeot 308, conducido por un hombre de 49 años, y una motocicleta Zanella 150cc al mando de una mujer de 38 años. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron en el lugar mencionado.

A raíz del impacto, la motociclista sufrió un traumatismo en el miembro inferior derecho, por lo que fue asistida por el servicio de emergencias y trasladada al Hospital Gumersindo Sayago para su atención.

La Policía trabaja en el esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo el siniestro.