Acusan a una madre de matar por venganza a su beba de dos meses

Una madre está acusada de haber asesinado a su beba de dos meses para vengarse de su padre. El aberrante hecho se registró en la ciudad de Boa Vista y provocó una fuerte conmoción en Brasil.

Según pudo conocerse, la niña murió asfixiada y presentaba moretones en el rostro, las piernas y el tórax. Inmediatamente, se ordenó la detención de Renata Ferreira dos Santos, de 26 años de edad, quien es investigada por el delito de homicidio calificado.

El fiscal Paulo André Trindade aseguró que la mujer «actuó libre, consciente y voluntariamente», motivada por un «vil propósito» que era provocarle «dolor» a su pareja, Halisson Conceição dos Santos.

«Las fricciones familiares pueden ser comunes, pero matar a una criatura para vengarse del otro es intolerable e inaceptable en una sociedad civilizada»; consideró el funcionario judicial.

No obstante, también se imputó al padre de la pequeña, presuntamente porque «incitó el crimen» y no cumplió su deber de proteger a la niña pese a saber que su pareja había amenazado con matarla.