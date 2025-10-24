Autopista Rosario–Córdoba: un hincha de Belgrano murió tras chocar con un camión

Una profunda tristeza sacudió al Mundo Belgrano este viernes luego de que un joven hincha muriera en un accidente automovilístico mientras regresaba de Rosario tras el partido de Copa Argentina entre Belgrano y Argentinos Juniors.

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana en el kilómetro 356 de la autopista Rosario–Córdoba, mano a Córdoba, entre la intersección con la Ruta 91 y la ciudad de Cañada de Gómez. Según fuentes oficiales, el automóvil, un Volkswagen Fox, chocó por detrás a un camión. La víctima, identificada como Matías Pérez, de aproximadamente 20 años y socio del club, falleció en el lugar. Otros dos jóvenes que lo acompañaban resultaron con politraumatismos graves y fueron trasladados al Hospital San José de Cañada de Gómez.

Bomberos trabajaron en el rescate de los ocupantes atrapados en el vehículo, mientras que el tránsito fue desviado temporalmente por el acceso a la Ruta 91. Rafael Rodríguez, vocero de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), indicó que la autopista permaneció cortada durante la mañana debido a los trabajos periciales y recomendó a los conductores utilizar como desvío la antigua ruta nacional 9 a través de la ruta provincial 21, enfatizando la importancia de la precaución.

El Club Atlético Belgrano expresó su pesar por la tragedia. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Matías Pérez, socio de nuestra institución, ocurrido en un accidente automovilístico en el día de la fecha. Nos encontramos en contacto con su familia y las de sus compañeros de viaje, acompañando este momento de dolor. Q.E.P.D.”, publicó la institución en sus redes sociales.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial también señaló que las condiciones críticas en las rutas, producto de un reciente temporal, complicaron la circulación en distintos tramos de la provincia.

La comunidad cordobesa y los hinchas del club acompañan en el duelo a la familia de Matías, mientras se investiga cómo se produjo exactamente la colisión que terminó con su vida.