Clausuraron una galería donde descubrieron cientos de celulares robados

Un mega-operativo que sumó la participación de más de 150 efectivos policiales se desplegó este vieres en una galería del centro de Córdoba, donde se descubrieron cientos de celulares que habían sido robados en boliches, bailes y recitales.

El procedimiento se realizó en la Galería Espacial y se hicieron más de cuarenta allanamientos simultáneos.

Es importante destacar que participó el personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales, con apoyo de EPEC y de la Municipalidad de Córdoba y todo el dispositivo fue supervisado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Se presume que los dispositivos fueron sustraídos por una organización delictiva que operaba en eventos masivos.