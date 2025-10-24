Córdoba: intentó pagar con una transferencia trucha y lo atraparon con un arma

Durante la madrugada de este viernes, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre que intentó huir tras cargar combustible y abonar con una transferencia apócrifa y tarjetas sin fondos, en una estación de servicio ubicada en barrio Los Plátanos, de la capital provincial.

El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, en la intersección de Maestro Vidal y Ángel de Peredo, donde el conductor fue retenido por los playeros hasta la llegada del personal policial.

El detenido se desplazaba en un Volkswagen Gol Trend, que fue secuestrado junto con un revólver calibre 22 con cartuchos y una billetera con documentación perteneciente a otra persona.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga si el arma y los documentos guardan relación con otros hechos similares.