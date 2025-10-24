Cordobeses en Alerta: cinco detenidos en dos operativos en barrio San Vicente

La rápida acción del sistema Cordobeses en Alerta, en coordinación entre los vecinos y las fuerzas policiales, permitió detener a cinco personas en dos procedimientos realizados en el barrio San Vicente, de la ciudad de Córdoba.

El primer operativo se desarrolló en las inmediaciones de Argandoña y Ramón Ocampo, cuando un vecino envió una alerta al grupo de seguridad del sector, advirtiendo la presencia de cuatro hombres en tres bicicletas que trasladaban un televisor.

De inmediato, el centro de videovigilancia confirmó la situación y dio aviso a los móviles que patrullaban la zona. Minutos después, los efectivos interceptaron a los sospechosos y recuperaron los elementos robados, entre ellos un televisor, un control remoto y las bicicletas utilizadas en el traslado.

El segundo procedimiento tuvo lugar en la intersección de Junín y pasaje José Amarante, donde un móvil de Cordobeses en Alerta solicitó apoyo para el control de un hombre que habría participado en una tentativa de robo.

Al ser identificado, el sujeto intentó resistirse, pero fue reducido y detenido. Durante la intervención, se secuestró un arma de fuego que llevaba consigo.

Desde el Ministerio de Seguridad, destacaron la importancia de la participación ciudadana en este tipo de acciones. “Cordobeses en Alerta” es una herramienta que permite comunicar situaciones sospechosas, emergencias o accidentes mediante WhatsApp, lo que agiliza la respuesta policial y fortalece la prevención del delito.

El programa, que comenzó a implementarse a fines de 2024, ya cuenta con más de 74 mil personas adheridas y funciona en 140 barrios de la capital, articulando el trabajo de las fuerzas de seguridad con los vecinos.