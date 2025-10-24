Dos perros fueron rescatados por bomberos tras un incendio en Alta Córdoba

Durante la noche del jueves, personal de la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba acudió a una vivienda ubicada en barrio Alta Córdoba, tras ser alertado por un incendio que se había desatado en una de las habitaciones.

El siniestro, registrado en José Superi al 2800, afectó un dormitorio y un patio interno, provocando la caída de mampostería y una fuerte ahumación generalizada en todo el inmueble.

En medio del operativo, los bomberos lograron rescatar con vida a dos perros que se encontraban dentro de la casa. Las tareas permitieron además evitar la propagación del fuego hacia otros sectores de la vivienda.

La propietaria no se encontraba en el lugar al momento del inicio del incendio, pero arribó minutos después y fue asistida por personal de emergencias, sin presentar lesiones.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.