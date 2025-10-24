El incendio de Guasapampa se encuentra contenido

El incendio que afectó la zona rural de Guasapampa, en el departamento Minas, fue contenido tras un intenso operativo que incluyó la labor conjunta de bomberos voluntarios, brigadistas del ETAC y aviones hidrantes del Plan Nacional y de la Dirección Provincial de Aeronáutica.

Aunque las llamas fueron controladas, persisten sectores con perímetros inestables y puntos calientes, por lo que los equipos continuarán trabajando en el terreno para evitar reinicios durante las próximas 48 horas.

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo, Roberto Schreiner, explicó que las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas: “Ha llovido muy poco, apenas un milímetro, por lo que existe la posibilidad de reinicios. Para evitar este tipo de inconvenientes, todos los equipos continuarán desplegados en la zona”.

Schreiner destacó además el compromiso de los bomberos voluntarios y del personal del ETAC, quienes trabajaron sin pausa para contener el foco que permanecía activo desde el domingo.

En el operativo participaron cuarteles de la Agrupación Serrana y la Federación de Bomberos Voluntarios, además de personal técnico del Plan Provincial de Manejo del Fuego, que coordinó el despliegue terrestre y aéreo.

Las autoridades solicitaron a la población mantener la precaución y no realizar quemas de ningún tipo, recordando que rige el estado de emergencia ambiental en Córdoba, que prohíbe iniciar fuego o actividades que puedan generar incendios.

Ante cualquier columna de humo o principio de fuego, se debe dar aviso inmediato al 0800-888-FUEGO (38346) o comunicarse con 911 (emergencias) o 100 (bomberos).