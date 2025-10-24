Empleados municipales descubrieron millones de pesos truchos en un vehículo en Holmberg

La Policía de Córdoba secuestró un automóvil en cuyo interior se encontraron alrededor de 2.400.000 pesos en billetes falsos, durante un procedimiento realizado en la localidad de Holmberg, al sur de la provincia.

El hallazgo se produjo cuando personal municipal intentaba acomodar el vehículo, que había sido retenido por una infracción de tránsito, y advirtió la presencia de fajos de dinero escondidos debajo del asiento del conductor.

Tras el aviso, intervino personal policial que confirmó que se trataba de billetes apócrifos, dando intervención a la justicia para determinar el origen del dinero y la posible vinculación con otros hechos similares.

El vehículo quedó secuestrado y se iniciaron actuaciones judiciales para establecer responsabilidades.