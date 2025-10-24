Encendieron ramas y el fuego llegó al techo de una escuela deshabitada

Un descuido al encender restos de poda terminó provocando un incendio en la localidad de Cañada de Río Pinto, donde el fuego alcanzó un árbol y parte del techo de una antigua escuela, actualmente deshabitada.

El hecho ocurrió durante la jornada del jueves, cuando algunas personas prendieron fuego a troncos y ramas acumuladas, sin advertir que las llamas se propagaban con rapidez.

Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios de Villa del Totoral, quienes trabajaron para extinguir el fuego y enfriar la zona afectada, evitando que el incendio se extendiera a otros sectores.

También colaboró una pala mecánica, que permitió remover el material grueso y dejar el área sin riesgo de reinicio.

Las autoridades recordaron la importancia de evitar la quema de restos vegetales, especialmente en días ventosos o secos, ya que este tipo de prácticas puede derivar en emergencias mayores.