Guasapampa y Traslasierra: el fuego fue controlado, pero siguen los focos inestables

Fuego en Guasapampa y Parque Nacional Traslasierra
Guasapampa y Traslasierra: el fuego fue controlado, pero siguen los focos inestablesAunque los equipos lograron frenar el avance del fuego en la zona de Guasapampa, aún persisten perímetros inestables. Se concentran recursos en el sector crítico ante el posible ingreso de viento sur.
El incendio forestal que desde hace días afecta la zona de Guasapampa y el Parque Nacional Traslasierra se encuentra mayoritariamente controlado, aunque todavía se registran sectores activos e inestables.
Los equipos de combate continúan trabajando de manera ofensiva y coordinada para contener los reinicios que surgen dentro del perímetro. Cada foco es atendido y sofocado de inmediato, evitando que el fuego recupere avance.
Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el frente principal, donde se espera el ingreso de viento sur/sureste, condición que podría complejizar las tareas si cambia la dirección del fuego. Por ese motivo, se reforzaron los recursos en el área más crítica.
El ambiente presenta alta humedad y la llegada de un frente de tormenta con posibles lloviznas, que podrían colaborar favorablemente con la consolidación del perímetro y la extinción definitiva.