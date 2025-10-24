Guasapampa y Traslasierra: el fuego fue controlado, pero siguen los focos inestables

El incendio forestal que desde hace días afecta la zona de Guasapampa y el Parque Nacional Traslasierra se encuentra mayoritariamente controlado, aunque todavía se registran sectores activos e inestables.

Los equipos de combate continúan trabajando de manera ofensiva y coordinada para contener los reinicios que surgen dentro del perímetro. Cada foco es atendido y sofocado de inmediato, evitando que el fuego recupere avance.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el frente principal, donde se espera el ingreso de viento sur/sureste, condición que podría complejizar las tareas si cambia la dirección del fuego. Por ese motivo, se reforzaron los recursos en el área más crítica.

El ambiente presenta alta humedad y la llegada de un frente de tormenta con posibles lloviznas, que podrían colaborar favorablemente con la consolidación del perímetro y la extinción definitiva.