Hallaron a Lourdes Fernández en su departamento y detuvieron al novio

Buenos Aires. El caso sobre el paradero de Lourdes Fernández dio un giro este jueves por la noche cuando una comisión de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ingresó al edificio de la calle Ravignani al 2100 del barrio porteño de Palermo por orden de la Justicia y en busca de la cantante de Bandana: y la encontraron allí.

Fuentes del caso dijeron que quien no se encontraba en el departamento era la pareja de la artista, Leandro Esteban García Gómez (47) pero minutos después fue detenido dentro del edificio.

En el lugar trabajó personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la División Científica y el SAME. Lo curioso del caso es que ayer a la tarde, la artista habló por videollamada con el área de Búsquedas de Personas, les dijo que estaba bien, pero que prefería no decir en dónde.

Hay que recordar que la búsqueda de Lourdes comenzó luego de que su madre denunciara que no sabía nada de su hija desde el pasado 4 de octubre y que temía por ella porque había varias denuncias previas por violencia de género contra la pareja de su hija de parte de la artista.