Hallaron a un adolescente que se había perdido en la ciudad de Córdoba

Un adolescente de 16 años que tiene dificultades cognitivas se extravió cuando regresaba a su domicilio en la ciudad de Córdoba. La desaparición fue denunciada por su familia y finalmente, fue encontrado sano y salvo y volvió a su hogar.

El joven fue hallado por personal policial en la zona de La France y trascendió que es oriundo de barrio Sol Naciente.

Según manifestó su madre, había abandonado su vivienda este viernes 24 de octubre en horas de la madrugada.

Afortunadamente, los efectivos pudieron divisarlo en una parada de colectivos de calles Monseñor Pablo Cabrera y Boulevard Los Granaderos, fue asistido por un servicio médico y luego se reencontró con su familia.