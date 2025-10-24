Insólito: Quisieron robar un poste que cayó sobre un auto y lo destruyó

Un insólito episodio ocurrió esta madrugada en la ciudad de Córdoba, donde efectivos policiales evitaron el robo de un poste telefónico que había caído sobre un auto estacionado y lo había dañado. El hecho ocurrió en la calle Cochabamba al 1300 de Barrio Pueyrredón y en el lugar, trabajó personal de la empresa Personal Flow y del área de Defensa Civil.

Según pudo conocerse, la caída del poste ocasionó daños en la puerta trasera de un vehículo Citroën C4.

Autores ignorados movieron esta mañana la columna de madera y el propietario del auto dañado se mostró indignado por la situación y declaró a El Doce: «Todavía no hice ver el auto, pero me dijeron que se iban a hacer cargo. Es lamentable que pasen estas cosas. Imaginate si justo pasaba una criatura: ese poste tiene un peso y una dimensión increíbles».

«De casualidad no andaba algún chico de la escuela ni nadie. Pudo ser una desgracia mayor»; completó.