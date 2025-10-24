Jesús María: un ex convicto volvió a vender drogas y fue detenido por la FPA

En un operativo supervisado por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un procedimiento en calle República Dominicana al 1200, en el barrio Latinoamérica de Jesús María, donde fue detenido un hombre de 23 años acusado de comercialización de estupefacientes.

Durante el allanamiento, los investigadores cerraron un punto de venta de drogas y secuestraron varias dosis de marihuana, un arma de fabricación casera tipo tumbera, nueve cartuchos antitumulto de escopeta y otros elementos vinculados a la actividad ilegal.

Según se informó, el detenido es un ex convicto con antecedentes por venta de drogas, que habría recuperado la libertad a fines del año pasado y vuelto a operar en la misma zona donde residía.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María dispuso el secuestro de los elementos y el traslado del detenido a sede judicial, donde quedó imputado por comercialización de estupefacientes.