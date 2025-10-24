La Ruta E-53 se convirtió en una trampa por la lluvia y el exceso de velocidad

Cuatro accidentes se registraron esta mañana sobre la ruta E-53 y quedaron registrados en las cámaras de seguridad. La secuencia se produjo durante las últimas horas en la arteria que conecta las Sierras Chicas con la ciudad de Córdoba, a la altura de la rotonda del country Las Corzuelas.

El primero de los hechos se produjo minutos antes de las siete de la mañana, en medio de la intensa lluvia que caía en el sector.

Varios vehículos perdieron el control a causa de un fenómeno conocido como «aquaplaning» por un importante charco de agua que había sobre la ruta y chocaron o terminaron despistando. Uno de los vehículos terminó con las cuatro ruedas para arriba tras despistar y volcar y afortunadamente, no hubo heridos de gravedad.

Las condiciones climáticas y el exceso de velocidad configuraron el escenario perfecto para que fuera una tragedia.