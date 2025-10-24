Lo filmaron robando cables con un cómplice que empujaba un cochecito de bebé

Un insólito episodio se registró en las últimas horas en barrio Villa Corina, donde las cámaras del 911 captaron a dos hombres arrancando cables del alumbrado público.

Uno de ellos fue detenido por la Policía de Córdoba, mientras que su cómplice, que empujaba un carrito de bebé utilizado para transportar los rollos de cable, logró escapar del lugar antes del arribo de los efectivos.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron un rollo de cables de varios metros, además de otros elementos relacionados con el hecho.

Las imágenes fueron clave para guiar el operativo y permitir la rápida intervención del personal policial, que continúa con las tareas para identificar al segundo involucrado.