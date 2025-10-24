Lo pararon en la ruta y llevaba carne recién faenada en la camioneta

Durante la tarde del miércoles, un control de rutina en la zona rural de Obispo Trejo, en el norte provincial, terminó con una sorpresa. Los efectivos de la Patrulla Rural Norte detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 65 años, y al revisar la caja encontraron cuatro medias reses recién faenadas.

El conductor, oriundo de Plaza de Mercedes, explicó que se dirigía hacia otro paraje cercano. La carne y el vehículo quedaron retenidos mientras se labraban las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se realizó en los caminos rurales de Chalacea y Gramillas, dentro del operativo de prevención habitual en esa zona.