Más de 25 armas blancas y droga, el saldo de los controles a hinchas en Córdoba

En el marco del operativo de seguridad desplegado por el partido entre River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza, la Policía de Córdoba efectuó amplios controles preventivos a los simpatizantes visitantes en distintos puntos estratégicos de la provincia.

Los procedimientos se realizaron principalmente sobre la Autopista Córdoba–Rosario, a la altura de Toledo, y en la Autovía 36, en inmediaciones de Río Cuarto. En ambos sectores, se revisaron colectivos y vehículos particulares en los que viajaban los hinchas.

Hasta el momento, las autoridades informaron el secuestro de más de 25 armas blancas, bebidas alcohólicas y estupefacientes, además de otros elementos no permitidos.

Del operativo participan efectivos de la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y personal del Programa Tribuna Segura. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, supervisó parte del dispositivo junto a las autoridades policiales.