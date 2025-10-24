Perdió el control y se accidentó con su auto en la Autovía de Punilla

Un hombre de 68 años perdió el control del vehículo que conducía y se accidentó en la Autovía de Punilla, a la altura de la localidad de Bialet Massé. Según pudo conocerse, el hecho se produjo el jueves pasado alrededor de las 23 horas sobre el kilómetro Nº11 y estuvo protagonizado por un automóvil Fiat Siena.

Por causas que buscan determinarse, el rodado se salió de la calzada y golpeó violentamente contra el muro de la autovía.

En el lugar, se hizo presente el servicio de emergencias y se diagnosticó al conductor con traumatismo leve en el tórax. Es importante destacar que no fue necesario su traslado a ningún centro asistencial.