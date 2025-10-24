¿Qué había en el departamento donde hallaron a Lowrdez?

La Policía de la Ciudad allanó el departamento del ex novio de la cantante Lourdes «Lowrdez» Fernández, quien era intensamente buscada esta semana y fue encontrada dentro del inmueble de Leandro García Gómez. La propiedad se encuentra ubicada en la calle Ravignani al 2300 del barrio de Palermo y el hombre ha sido imputado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

La integrante de «Bandana» se encuentra fuera de peligro y se alojó en la casa de un amiga.

Dentro del inmueble, se secuestraron botellas de bebidas de fernet, whisky, vino y vodka y pastillas de diferentes tamaños y colores. En ese sentido, se presume que la artista podría haber ingerido algunas sustancias que le provocaron una descompensación.

La artista estuvo internada hasta la madrugada de este viernes en el Hospital Fernández, donde los médicos confirmaron que no presentaba síntomas clínicos. Por su parte, García Gómez está privado de la libertad.