Rompió el vidrio de un auto, robó herramientas y terminó detenido

Un hombre fue detenido en barrio Villa Cornú, en la ciudad de Córdoba, luego de romper el vidrio de un vehículo y sustraer herramientas y pertenencias, según informó la Policía provincial.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma blanca y lograron recuperar varios elementos, entre ellos dos mochilas, una llave cruz, dos matafuegos y un gato hidráulico, que el sospechoso había sustraído del automóvil.

De acuerdo con el parte oficial, el hombre también habría intentado ingresar a una vivienda cercana, aunque fue interceptado antes de lograrlo.

El detenido fue trasladado a sede policial, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar su vinculación con otros hechos en la zona.