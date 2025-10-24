Rompió el vidrio de un auto, robó herramientas y terminó detenido

Robo y detención en barrio Villa Cornú
Rompió el vidrio de un auto, robó herramientas y terminó detenidoUn hombre fue aprehendido por la Policía de Córdoba tras sustraer pertenencias de un vehículo y portar un arma blanca. También habría intentado ingresar a una vivienda.
Un hombre fue detenido en barrio Villa Cornú, en la ciudad de Córdoba, luego de romper el vidrio de un vehículo y sustraer herramientas y pertenencias, según informó la Policía provincial.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma blanca y lograron recuperar varios elementos, entre ellos dos mochilas, una llave cruz, dos matafuegos y un gato hidráulico, que el sospechoso había sustraído del automóvil.
De acuerdo con el parte oficial, el hombre también habría intentado ingresar a una vivienda cercana, aunque fue interceptado antes de lograrlo.
El detenido fue trasladado a sede policial, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar su vinculación con otros hechos en la zona.