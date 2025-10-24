Ruta 14: Choque entre un auto y una moto en San Antonio de Arredondo

Un fuerte choque entre un auto y una moto se produjo minutos después de la medianoche sobre la Ruta 14, a la altura de la calle Tehuelches, en el centro de San Antonio de Arredondo.

Por causas a establecer, colisionaron un Fiat Palio (conducido por una mujer de 33 años) y una moto Honda Wave (donde se trasladaba un joven de 22 años).

A causa del impacto, el ocupante del rodado menor fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias y no ameritó su traslado.