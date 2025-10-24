Un detenido tras allanamientos por venta de drogas en Las Varillas

Dos allanamientos se realizaron en las últimas horas en la ciudad de Las Varillas y permitieron detener a un hombre de 46 años de edad, quien está acusado de comercializar estupefacientes en la región.

Tras numerosos llamados a la línea de denuncias anónimas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegaron un operativo en las calles Morelli al 100 y 9 de Julio al 500 del centro de la ciudad y lograron el secuestro de drogas.

En el lugar, se logró la incautación de varias dosis de marihuana, 1295 semillas y 11 plantas de cannabis sativa, un automóvil y otros elementos relacionados a la causa.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de la ciudad de San Francisco ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado del aprehendido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.