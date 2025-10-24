Fuerza Policial Antinarcotráfico

Un detenido tras allanamientos por venta de drogas en Las Varillas

Se desplegaron dos operativos en inmuebles ubicados en la zona céntrica de la localidad.
viernes, 24 de octubre de 2025 · 11:47

Dos allanamientos se realizaron en las últimas horas en la ciudad de Las Varillas y permitieron detener a un hombre de 46 años de edad, quien está acusado de comercializar estupefacientes en la región.

Tras numerosos llamados a la línea de denuncias anónimas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegaron un operativo en las calles Morelli al 100 y 9 de Julio al 500 del centro de la ciudad y lograron el secuestro de drogas.

En el lugar, se logró la incautación de varias dosis de marihuana, 1295 semillas y 11 plantas de cannabis sativa, un automóvil y otros elementos relacionados a la causa.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de la ciudad de San Francisco ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado del aprehendido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

