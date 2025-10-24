Una moto robada, una persecución por las calles de Carlos Paz y un detenido

El robo de una moto terminó con un intento de fuga, una persecución policial y un joven detenido, en un hecho se inseguridad ocurrido esta mañana en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Todo comenzó cuando efectivos de la Departamental Punilla fueron alertados por la aparición de una moto de color rojo a la vera del río San Antonio y se hicieron presentes en el lugar. Allí, se observó además una motocicleta negra con dos personas a bordo que trataron de escapar a toda velocidad.

En un determinado momento, el conductor perdió el control y cayó al suelo en la intersección de las calles Honduras y Ayacucho del barrio El Canal. Su cómplice logró huir y el motociclista (un joven de 20 años de edad) fue detenido por los uniformados y trasladado a la comisaría local junto con las dos motos involucradas en el hecho.