Urgente: tormentas con viento y granizo avanzan sobre Punilla y alrededores

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en la tarde de este viernes una alerta a corto plazo por tormentas fuertes que ya avanzan sobre el valle de Punilla y zonas cercanas. El fenómeno incluye ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica, lluvias torrenciales y ocasional caída de granizo.

El aviso fue emitido a las 19:27 y tiene validez por dos horas, con posibilidad de renovación según la evolución de las tormentas, que se desplazan desde el norte y el oeste provincial hacia el centro de Córdoba.

Las áreas más comprometidas incluyen los departamentos Punilla, Colón, Calamuchita, Cruz del Eje, Santa María y Río Segundo, donde ya se registran descargas eléctricas, viento fuerte y cortinas de lluvia de corta duración pero alta intensidad.

El fenómeno se desarrolla sobre un ambiente caluroso y húmedo, condiciones que favorecen la formación de tormentas severas de rápida evolución, con potencial de causar anegamientos temporarios, caída de ramas o cortes de energía.

El alerta se mantiene activo para todo el valle de Punilla, incluyendo Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, Icho Cruz, Tanti, Bialet Massé y Cosquín, donde el cielo se presenta cubierto y con frecuentes relámpagos.

Las autoridades provinciales solicitan a la población mantener la calma y seguir la información oficial, mientras continúan monitoreando la evolución del temporal.