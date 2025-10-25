Buscan a un hombre de 69 años desaparecido en la ciudad de Córdoba

La Fiscalía de Instrucción Distrito II Turno 5 solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Rubén Ricardo Juncos, de 69 años.

El hombre es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene piel trigueña, cabello corto con canas, ojos marrones y rostro redondo. Al momento de ser visto por última vez vestía pantalón largo azul y llevaba una mochila floreada.

Cualquier información que pueda contribuir a su localización puede ser aportada en la Unidad Judicial 9 o en cualquier sede judicial o policial de la provincia.