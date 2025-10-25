Cayó nuevamente un joven en Jesús María por venta de drogas

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un operativo en barrio Latinoamérica, en la ciudad de Jesús María, donde detuvieron nuevamente a un joven de 23 años por venta de drogas.

El procedimiento, supervisado por el Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo en una vivienda de calle República Dominicana al 1200, donde el sospechoso residía. Durante el registro, los investigadores secuestraron dosis de marihuana, un arma de fabricación casera tipo tumbera, nueve cartuchos antitumulto de escopeta y otros elementos vinculados a la causa.

De acuerdo con las fuentes judiciales, el detenido había recuperado la libertad a fines del año pasado tras una condena por venta de estupefacientes, pero habría retomado la misma actividad ilegal en las cercanías de su domicilio.

El Magistrado interviniente ordenó el traslado del detenido y la remisión de los elementos secuestrados a sede judicial, donde fue imputado por comercialización de estupefacientes.