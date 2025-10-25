Cayó una banda narco liderada por un santafesino en Laboulaye

Tras varios meses de tareas investigativas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticularon una organización dedicada al tráfico de drogas en la ciudad de Laboulaye. El operativo, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, culminó con cinco detenciones y seis allanamientos en distintos puntos de la localidad, entre ellos cinco viviendas y una habitación de hotel.

Durante los procedimientos fueron detenidas dos mujeres de 35 años y tres hombres de 29, 31 y 34. Entre los elementos secuestrados se encuentran varias dosis de marihuana, un arma de fuego calibre .22, un automóvil Audi A3, dinero en efectivo, elementos de fraccionamiento, sustancia de corte y otros objetos vinculados a la causa.

El principal sospechoso, oriundo de Rufino (Santa Fe), residía temporalmente en un hotel de Laboulaye, desde donde coordinaba la distribución de la droga que trasladaba desde la provincia vecina. Según la investigación, abastecía a los demás miembros de la banda, quienes vendían los estupefacientes a través de entregas pactadas con clientes, tanto en domicilios particulares como en distintos sectores de la ciudad.

Una de las mujeres detenidas cumplía prisión domiciliaria, medida que había sido dispuesta meses atrás tras otro operativo realizado por la misma fuerza.

La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, supervisó la totalidad del dispositivo y ordenó el traslado de los detenidos y el secuestro del material incautado a sede judicial.