Chocaron una moto y una camioneta en San Antonio de Arredondo

Esta tarde, personal policial de San Antonio de Arredondo intervino en un accidente ocurrido sobre avenida Cura Brochero, donde colisionaron una motocicleta Honda XR, conducida por un joven de 21 años, y un automóvil Renault Duster al mando de una mujer de 31.

Por causas que aún se intentan establecer, ambos vehículos impactaron en plena vía. En el lugar trabajó un servicio de emergencias médicas, que asistió a los involucrados, aunque ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud.

El hecho fue atendido por efectivos de la dependencia local, quienes labraron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.