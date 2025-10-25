Declaró el novio de Lourdes Fernández: “Ella no quería salir”

Buenos Aires. Leandro Esteban García Gómez fue indagado este viernes por la presunta privación ilegítima de la libertad de su pareja, la cantante de Bandana Lourdes Fernández.

Ante la Justicia, el acusado accedió a hacer un descargo, pero se negó a responder preguntas.

Según publicó Infobae, dijo que no lesionó a Lourdes y que ella fue a su casa por voluntad propia. En ese sentido, también aseguró que la artista no quería ver a la madre.

“Ella no quería salir”, afirmó en una audiencia que se realizó a través de la plataforma Zoom, con el acusado conectado desde su lugar de detención, en una Alcaidía de la Policía de la Ciudad. García Gómez fue asistido por un defensor oficial.

El sospechoso por el momento quedará detenido a la espera de que se resuelva su situación procesal, mientras se realizan más medidas de prueba. El caso está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 que conduce el juez Diego Javier Slupski y la Fiscalía N°43, a cargo de Silvana Russi.