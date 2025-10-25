Detuvieron a un hombre con 31 kilos de marihuana envueltos en frazadas

Integrantes del Escuadrón Núcleo “Aguilares” de Gendarmería Nacional detuvieron un ómnibus que circulaba por la Ruta Nacional 38, en el límite entre Tucumán y Catamarca, y descubrieron un cargamento de marihuana oculto entre colchas y frazadas.

El vehículo transportaba trabajadores conocidos como “golondrinas” desde la provincia de Salta hacia Mendoza. Durante la inspección de la bodega, los uniformados hallaron varios bultos de gran tamaño envueltos con ropa de cama.

Tras identificar al propietario, un hombre de nacionalidad boliviana, los efectivos realizaron una verificación con un can antinarcóticos. Ante la marcación del perro, se procedió a la apertura de los bultos, encontrándose 30 paquetes rectangulares recubiertos en film y embadurnados en grasa.

Las pruebas Narcotest confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 31 kilos y 860 gramos.

El Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán intervino en la causa, ordenando el decomiso de la droga, el secuestro de divisas y celulares, y la detención del implicado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.