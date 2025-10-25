Detuvieron a una mujer uruguaya por venta de cocaína en Malagueño

En un operativo supervisado por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un allanamiento en calle 8 de barrio San Nicolás, en la ciudad de Malagueño, donde detuvieron a una mujer de 66 años acusada de vender drogas.

Durante el procedimiento, el personal policial cerró un punto de venta y secuestró 274 dosis de cocaína, 144 plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

La detenida, de nacionalidad uruguaya, posee antecedentes por narcotráfico y violencia familiar. Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Villa Carlos Paz, fue trasladada a sede judicial imputada por comercialización de estupefacientes.