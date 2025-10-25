Disparó al aire y fue detenido con dos armas de fuego

Córdoba. Un joven de 22 años fue detenido este sábado por la mañana en barrio Nuevo Progreso de la ciudad de Córdoba luego de que vecinos alertaran, mediante un llamado al 911, que había realizado disparos al aire en la vía pública.

El operativo tuvo lugar en Manzana 10, donde los efectivos secuestraron un revólver calibre 32 con cartuchos, una pistola calibre 22 sin cargador, tres vainas servidas y un teléfono celular. Además, se incautó un vehículo Ford Focus propiedad del sospechoso, donde una de las armas se encontraba en el baúl y la otra debajo del rodado.

El joven fue trasladado a sede policial junto al armamento y los elementos incautados, quedando a disposición de la autoridad judicial correspondiente.