Dos hombres quedaron detenidos con un arma y dólares en Córdoba

Dos hombres quedaron detenidos con un arma y dólares en CórdobaLa Policía de Córdoba los interceptó durante un control preventivo. Llevaban un arma de fuego, cartuchos y una importante suma de dinero en moneda extranjera.
En el marco de un control preventivo, efectivos de la Policía de Córdoba detuvieron a dos hombres que circulaban en un vehículo por barrio 16 de Noviembre, en la ciudad capital.
Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un arma de fuego, cartuchos, el automóvil en el que se trasladaban y una suma de dinero en moneda extranjera, cuyo origen será investigado.
Los detenidos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia para determinar su situación procesal.