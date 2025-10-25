Indignación en Córdoba: 87 perros sufrían encierro y hambre en una casa

La Policía de Córdoba, a través de la Patrulla Ambiental, junto a BioCórdoba, rescató 87 perros que se encontraban en condiciones de maltrato y desnutrición en una vivienda de barrio El Gateado, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento permitió asistir a 67 perros adultos, 5 cachorros y 15 recién nacidos de distintas razas, todos ellos en mal estado sanitario y sin los cuidados mínimos necesarios.

Los animales fueron trasladados y contenidos por personal especializado, quienes brindaron atención médica y alimento.

El propietario del inmueble fue puesto a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias del caso y se evalúa la posible infracción a la Ley Nacional de Protección Animal N° 14.346.